Nowe bloki gazowe w Dolnej Odrze coraz bliżej

Trwają prace projektowe nowych bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Podpisano już umowę z firmami, które je wybudują.

Powstało już centrum zarządzania budową - mówi Mirosław Lebuda z Solidarności '80 Elektrowni Dolna Odra. - Stacje projektowe, powołanie zespołu projektowych, centrów zarządzania budową. Są to prace wykonywane bez wbicia pierwszej łopaty - dodaje Lebuda.W inwestycji będą pomagać pracownicy całej grupy, w skład której wchodzi Zespół Elektrowni Dolna Odra. - Tutaj mamy nawet taki pomysł, że będziemy zasilani ludźmi z centrali, którzy mają w ramach współpracy świadczyć nam pomoc przy projektowaniu i planowaniu wszelkich prac budowlanych - tłumaczy Lebuda.Bloki gazowe powstaną za istniejącymi już blokami węglowymi. Będą to bloki 9. i 10. Razem mają mieć moc 1400 megawatów. Koszt inwestycji to 3,7 miliarda złotych.Niedawno podpisano umowę na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej. W jej ramach ma powstać 63-kilometrowy gazociąg o średnicy 70 centymetrów, którym popłynie błękitne paliwo do nowych bloków.