Ferie dla Bohatera odwołane [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kombatanci nie pojadą na ferie zimowe - wolontariusze jednak nie rezygnują. Przez ryzyko zarażenia koronawirusem "Ferie dla Bohatera" zostały odwołane.

100 weteranów z całego kraju miało wypocząć w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy. Niestety to osoby w podeszłym wieku, które są w grupie podwyższonego ryzyka.



To wielki zawód dla wszystkich, którymi opiekujemy się cały rok - mówi Tomasz Sawicki, prezes stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.



- Myślę, że będziemy mieli więcej czasu na zbiórkę, na jeszcze lepsze przygotowania. I we wrześniu wszystko się uspokoi i będziemy mogli spokojnie zabrać ich, żeby znowu spędzili te 9 dni wczasów - mówi Sawicki.



Nie wstrzymujemy innych form pomocy - dodaje prezes stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.



- Pamiętajmy, że są nie tylko nasze flagowe akcje. Mamy już w planie dwa remonty łazienek, planujemy zakup paru przyrządów medycznych dla tych kombatantów. Po każdych odwiedzinach mamy listę. Dzisiaj też będę wydawał środki higieniczne z magazynu. Są potrzebne pieluchomajtki, podkłady - mówi Sawicki.



Stowarzyszenie prowadzi przygotowania do wielkanocnej paczki, jakie w kwietniu trafią do kombatantów. W okresie zbliżających się świąt dary trafią do około 500 weteranów w całym kraju.