Powstała specjalna mapa okolic Jeziora Szmaragdowego dla rodziców z dziećmi

Tu schody, tu bardzo stromy podjazd, a tam szeroka i bezpieczna alejka. Powstała mapa okolic Jeziora Szmaragdowego przeznaczona dla osób z wózkami i na wózkach, ale też dzieci na rowerkach.

Pomysł jest prosty. Ścieżki oznaczone są dwoma kolorami, które oznaczają czy dany odcinek jest trudny czy łatwy - opowiada Karolina Ignaszak, dyrektor Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje.- Braliśmy pod uwagę korzenie, kamienie, schody drewniane, jakie po drodze się pojawiają. A także stromość tego terenu - mówi Ignaszak.Twórcy mapy mają też nadzieję, że ta zachęci osoby do tej pory obawiające się barier, do zwiedzania nieznanych im dotąd zakamarków Parku Leśnego Zdroje.- Mapę stworzyliśmy również po to, żeby pokazać, że można pójść odrobinę dalej. Nie tylko dookoła jeziora Szmaragdowego, a właściwie nie tylko na polanę widokową i z powrotem. Bez obawy, że nie wrócimy. Bo zawsze droga po lesie kojarzy się nam, że jest trudna - mówi dyrektor Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje.Mapa jest wywieszona przed wejściem do Centrum Edukacji i zawiera kod, który umożliwia pobranie jej na telefon. Można ją także pobrać ze strony facebookowej Centrum.