Wojskowi medycy pomogą pogotowiu. Gotowi na pierwszą pomoc, ale mają inne zadania [ZDJĘCIA]

Wojsko pomoże Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie oddelegowała do pracy w pogotowiu dwie karetki z zespołami medyków.

- Ich głównym zadaniem jest transport pacjentów - mówi rzecznik "12" kpt. Błażej Łukaszewicz. - To wykwalifikowani medycy, ale ich najważniejszym zadaniem będzie transport pacjentów. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że będzie trzeba udzielać pierwszej pomocy, jak najbardziej są do tego przygotowani, ale przede wszystkim, będą pomagać w transporcie pacjentów.



Żołnierze wspierają także funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policję w kontrolach na przejściach granicznych.