Libacja zakończona awanturą. W ruch poszedł nóż

Ranny trafił do szpitala, a sprawca jest już w areszcie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który zranił nożem swojego kolegę. Do zdarzenia doszło w Pyrzycach.

Obaj mężczyźni pili alkohol - w pewnym momencie doszło do kłótni i 49-latek zaatakował nożem znajomego. Wołanie o pomoc ofiary usłyszał policjant po służbie, który zawiadomił dyżurnego. Ranny trafił do szpitala, a sprawca jest już w areszcie. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Policjanci zastrzegają jednak, że mężczyzna może odpowiedzieć za poważniejsze przestępstwo - wtedy do więzienia może trafić nawet na 25 lat. Zatrzymany miał już wcześniej problemy z prawem.