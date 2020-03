Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policjantki z Wolina zatrzymały pijanego i poszukiwanego rowerzystę-awanturnika.

Funkcjonariuszki zatrzymały mężczyznę do kontroli, ponieważ po zmroku jechał on bez świateł. Do tego okazało się, że jechał po pijanemu - miał prawie dwa i pół promila alkoholu. W czasie interwencji 41-latek zaczął się awanturować, między innymi głośno krzyczał. Do tego okazało się, że powinien siedzieć w więzieniu - miał do odsiadki trzy miesiące.