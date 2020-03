Prezydent Szczecina: Miasto przekaże 10 mln na pomoc przedsiębiorcom

10 mln złotych przekaże miasto na fundusz pożyczkowy dla małych i mikro przedsiębiorców - poinformował o tym w czwartek prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

O pieni─ůdze b─Ödzie mo┼╝na jednak ubiega─ç si─Ö dopiero, gdy kryzys zwi─ůzany z epidemi─ů si─Ö zako┼äczy.- By zdoby─ç na ten cel pieni─ůdze, konieczne b─Öd─ů oszcz─Ödno┼Ťci - m├│wi Piotr Krzystek. - Te 10 mln niestety musimy znale┼║─ç w bud┼╝ecie Szczecina, cho─çby tak┼╝e w rezerwie na regaty The Tall Ships Races, bo tak─ů mamy na 2021 rok. By─ç mo┼╝e b─Ödzie ona musia┼éa by─ç uszczuplona, ┼╝eby pom├│c ma┼éym i mikro firmom.- Ale ju┼╝ teraz wnioski mog─ů sk┼éada─ç przedsi─Öbiorcy, kt├│rzy mog─ů ubiega─ç si─Ö o odroczenie lub umorzenie podatku od nieruchomo┼Ťci. A tak┼╝e ci, kt├│rzy z powodu kryzysu nie s─ů w stanie zap┼éaci─ç czynszu za lokale u┼╝ytkowe wynajmowane od miasta - dodaje Krzystek. - Pro┼Ťba, ┼╝eby taki wniosek przes┼éa─ç do nas. Na dzi┼Ť przedsi─Öbiorca nie musi tego robi─ç z za┼é─ůcznikami. Wystarczy sam wniosek. To uruchomi procedur─Ö, kt├│ra pozwoli nam spraw─Ö podatku domkn─ů─ç po ustaniu tego kryzysu.Dodatkowo Krzystek zapowiedzia┼é, ┼╝e gdy zako┼äczy si─Ö kryzys, na miejskich imprezachgra─ç b─Öd─ů g┼é├│wnie arty┼Ťci ze Szczecina, ┼╝eby pom├│c im odrobi─ç starty spowodowane brakiem koncert├│w w czasie epidemii.