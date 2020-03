19.03.2020 Stargard. Stan epidemiczny. Dzień czwarty - czwartek [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dzień w dzień setki aut oznaczonych ZST jechało w kierunku Szczecina. Jechało, zanim wszystko się zaczęło. Teraz my pojechaliśmy do nich...

Przez lata kiedy myślałeś Stargard - od razu dodawałeś szczeciński. Bez spojrzenia w historię, z której jasno wynika, że stargardzianie to dumni Pomorzanie i nikt im Szczecina do nazwy miasta wkładać nie powinien.



Odrzućmy jednak te historyczne spory. Dziś czas jest niezwykły. Po środowej wiośnie, przyszła czwartkowa zachodniopomorska zima. Bez śniegu, bez mrozu - za to z deszczem i wilgocią. Z chłodem.



Na pozór Stargard żyje tak, jak żył jeszcze do piątku. Mocno trzeba się przyjrzeć, by zobaczyć, że na ulicach mniej jest ludzi. Że przenikają jakby chyłkiem. Nieco usprawiedliwiając swoją obecność, chociażby wyprowadzanym na spacer psem. I tylko ze Szczecinka do Szczecina nie pojedziemy. Stan epidemiczny...



Ale jeśli podpatrzeć detale widać: zamknięte bistra, ograniczenia dla klientów. To nie jest zwyczajny czas.



Deszcz zmoczył stargardzkie ulice, niby jak zazwyczaj w marcu. A jednak Stargard jest dziś inny...



Zadowolone są tylko gołębie na stargardzkim rynku...



Wracamy. Bądź ostrożny Stargardzie.



W Stargardzie byli reporterzy Radia Szczecin: Robert Stachnik (foto) i Maciej Papke (wideo)