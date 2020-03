Wirtualny spacer po starym Szczecinie, czyli #otwarte-choć-zamknięte

Działalność wystawiennicza oraz edukacyjna Muzeum Narodowego w Szczecinie na okres kwarantanny została zawieszona. Jednak dla wszystkich przebywających w domach Muzeum ma bezpieczną ofertę - akcję #otwarte-choć-zamknięte.

To serwisy internetowe, poświęcone sztuce oraz historii. Wśród nich między innymi "Szczecin na dawnej fotografii".



- To internetowa wersja albumu wydanego 27 lat temu, z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Szczecinowi - wspomina autorka książki Bogdana Kozińska, była kierowniczka Muzeum Historii Miasta. - Dwa lata temu Grażynka Orzeł z Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie podjęła się przekształcenia tej książki i tych fotografii w wirtualny spacer po starym Szczecinie.



To fotografia w doskonałej jakości - mówi dalej Kozińska.



W Muzeum Narodowym w Szczecinie zachowało się około 15 tys. fotografii z terenu Pomorza Zachodniego. Ponad 800 szklanych negatywów i przeźroczy oraz około 1000 zdjęć przedstawia widoki dawnego Szczecina.