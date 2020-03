Do tego, żeby zadzwonić, zamiast iść do lekarza namawia też Małgorzata Koszur, rzecznik zachodniopomorskiego NFZ. Fot. pixabay.com/pl/photos/4130253/C00 - domena publiczna

Przychodnie powinny zwiększyć liczbę linii telefonicznych - pisze do ich właścicieli konsultant wojewódzki z zakresu medycyny rodzinnej, Wiesława Fabian.

To po sygnałach od pacjentów, że do placówek trudno się dodzwonić, przez co nie mogą oni korzystać z teleporad, a takie są rekomendowane w czasie epidemii koronawirusa.



Do tego, żeby zadzwonić, zamiast iść do lekarza namawia też Małgorzata Koszur, rzecznik zachodniopomorskiego NFZ.



- Żeby uzyskać na przykład informację od lekarza, czy musi zjawić się na kolejnej kontrolnej wizycie czy też może poprzestać na rozmowie z lekarzem. Może uzyskać receptę, e-skierowanie czy e-zwolnienie, jeżeli jest taka potrzeba - wylicza Małgorzata Koszur.



Wiesława Fabian zaleca, by lekarze byli w tym trudnym czasie czujni też na inne choroby pacjentów poza koronawirusem.