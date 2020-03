Urząd Miasta w Szczecinie zamknięty dla większości petentów

Wszystkie zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. To w trosce o urzędników - tłumaczy prezydent Piotr Krzystek.

- Urząd będzie dostępny w wyjątkowych sytuacjach - to są kwestie do załatwienia w Urzędzie Stanu Cywilnego, a także dla firm, które uczestniczą w przetargach - muszą mieć możliwość wpłacenia wadium... Te osoby do urzędu będą mogły wejść - zaznaczył prezydent Krzystek.Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z poczty, internetu i specjalnych urn, które staną przed urzędem. Patrole straży miejskiej będą kierowane na najpopularniejszetereny rekreacyjne i place zabaw.