Wiemy więcej o koronawirusie; objawy również ze strony układu pokarmowego

Dane z Chin znane są także Krajowej konsultant do spraw epidemiologii. źródło: www.pixabay.com/photo-2030262 (domena publiczna)

Przede wszystkim kaszel, gorączka i ból gardła ale nie tylko - oprócz powszechnie znanych - koronawirus może też dawać objawy ze strony układu pokarmowego. Dowodzą tego najnowsze badania chińskich naukowców.

- W trakcie infekcji, które obserwowano w Chinach zauważono, że pewna część osób zdradza objawy ze strony przewodu pokarmowego. Określili to jako 5 procent przypadków jelitowych. Nie była to dominująca postać, ale dowodziła tego, że wirus może kolonizować, gnieździć się i docierać do przewodu pokarmowego na różnych jego odcinkach, górnych i dolnych - tłumaczy prof. Paweł Nawrotek, kierownik Katedry Mikrobiologii i Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.



Dane z Chin znane są także Krajowej konsultant do spraw epidemiologii.