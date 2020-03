Baltivia pokonała trasę z Sassnitz do Kłajpedy w 18 godzin. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie 200 Litwinów przewiózł z Niemiec prom Baltivia należący do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Był to rodzaj morskiego mostu dla obywateli krajów nadbałtyckich, którzy mieli problem z powrotem do domu w związku z zamknięciem granic Polski dla obcokrajowców.



Baltivia zabrała pasażerów i prawie 100 samochodów z portu w Sassnitz i przetransportowała ich do portu w Kłajpedzie na Litwie.



Rejs zorganizowano przy pomocy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Baltivia pokonała trasę z Sassnitz do Kłajpedy w 18 godzin.