Wiosenne niebo już nad nami

Prawdopodobnie w okresie panującej epidemii jest to mniej widoczne niż dotychczas, ale pory roku zmieniają się jak zwykle. W piątek nad ranem rozpoczęła się astronomiczna wiosna!

W tym roku, aby świętować wiosnę niekoniecznie trzeba topić marzannę. Można to zrobić z głową w chmurach, bo na niebie pojawiły się już wiosenne konstelacje.Wieczorem można zobaczyć np. jasną Wenus. Obserwacje z okien czy balkonów to idealna opcja na okres odosobnienia - zapewniają szczecinianie. - Warto spojrzeć w niebo, jako że muszę siedzieć w domu, to muszę to niestety robić z okna. - Niedaleko miejsca, w którym mieszkam jest park Brodowski, gdzie jest dość skąpe oświetlenie od ulicy, więc bardzo fajnie widać gwiazdy. - Przyjemna odskocznia od oglądania telewizji czy czytania książek, czy po prostu zwykłego nudzenia się - opowiadają mieszkańcy Szczecina.Wenus należy szukać na zachodzie, tuż po zmroku - mówi astronom dr Weronika Śliwa z Centrum Nauki Kopernik. - Świeci bardzo jasno, do tego stopnia, że można nawet spróbować - w momencie kiedy nie widać księżyca i jesteśmy z dala od świateł miejskich - zrobić eksperyment. Otóż, w nocy rzuca on cienie, możemy zobaczyć więc swój cień wskutek oświetlenia przez Wenus - tłumaczy Śliwa.Wiosna trwa do 20 czerwca, rozpoczęła się w piątek dokładnie o godzinie 4:50.