Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Pracownicy Polskiej Żeglugi Morskiej wybierali 25 osobową Radę Pracowniczą.

To rodzaj rady nadzorczej w przedsiębiorstwach państwowych. Rada Pracownicza jest wybierana przez wszystkich pracowników PŻM, czyli około 1500 osób.



To pierwsze wybory rady po zniesieniu zarządu komisarycznego w PŻM, który był wprowadzony w związku z trudną sytuacją firmy. Nowa Rada Pracownicza będzie musiała ogłosić konkurs na dyrektora tego największego polskiego armatora. Szacuje się, że stanie się to w kwietniu.



Na 25 miejsc w radzie pracowniczej było 62 kandydatów.