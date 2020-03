Wojsko wspiera walkę z koronawirusem

Dużą część zadań wykonują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. źródło: https://terytorialsi.wp.mil.pl/ Dużą część zadań wykonują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. źródło: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Zgodnie z podpisanym przez szefa MON rozporządzeniem do walki z chorobą skierowano prawie 2,5 tysiąca żołnierzy. Mundurowi wspierają m.in. służby podległe MSWiA w ochronie granic oraz w transporcie medykamentów do szpitali.

Dużą część zadań wykonują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Rzecznik tej formacji, podpułkownik Marek Pietrzak przypomina, że żołnierze pomagają cywilnym służbom od 6 marca, po potwierdzeniu pierwszego przypadku zachorowania na koronawirusa w naszym kraju.



- Pierwszym naszym działaniem było wsparcie kombatantów Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych. Opieką objęliśmy ponad 600 osób; działania polegają na telefonicznym kontakcie - robimy im zakupy, dostarczamy leki, jeżeli trzeba, to dzwonimy do lekarzy na wizyty domowe - informuje podpułkownik Marek Pietrzak.



Żołnierze WOT wspierają też działania na granicach państwa, na których od poniedziałku przywrócono kontrole, co ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Kolejnym zadaniem, w które zostali zaangażowani terytorialsi, to operacja "Odporna wiosna". To pomoc samorządom w dostarczaniu żywności i leków osobom potrzebującym pomocy z powodu kwarantanny, podeszłego wieku czy niepełnosprawności.



Wojska Obrony Terytorialnej, na polecenie ministra obrony narodowej, uruchomiły również pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem COVID-19.



Zgodnie z wytycznymi kierownictwa MON pracę rozpoczęło także mobilne laboratorium rozpoznania biologicznego. Jest w stanie wykonać do 120 testów na koronawirusa dziennie. Testy wykonuje także Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.



We wszystkich województwach działają także zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia ministerstwu zdrowia. Mają do dyspozycji pojazdy sanitarne i mikrobusy. We Wrocławiu z kolei działa kontenerowy szpital polowy, który umożliwia odbywanie kwarantanny. Siły zbrojne są również gotowe wydzielić samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.



W ramach wsparcia regionalnych centrów krwiodawstwa, które obecnie mają problemy z gromadzeniem krwi, żołnierze zgłaszają się na ochotnika i oddają krew. Do tej pory oddano już blisko 200 litrów krwi.