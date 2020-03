Domowy konkurs religijno-muzyczny dla uczniów i nauczycieli

Domowy konkurs religijno-muzyczny organizuje Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej. Zadanie polega na wykonaniu hymnu misyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w warunkach domowych.

Hymn powstał w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, w październiku 2019 roku.Własne wykonanie hymnu można nagrać kamerą, telefonem lub tabletem, a następnie opublikować go na swoim profilu na YouTube lub Facebook'u i wysłać link do publikacji.- Początek utworu rozpoczyna się od słów: Początek hymnu to słowa: "Jesteś w każdym, kto spragniony. Jesteś tam, gdzie ból i strach. Gdzie niewola i choroby. W obliczu tych najmniejszych Jesteś Ty. Mój Pan". Mamy takie przeświadczenie, jako organizatorzy tego konkursu, że dziś słowa misyjnego hymnu w czasie epidemii koronawirusa nabierają nowego znaczenia i muszą pójść dalej w świat - mówi ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie i dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.Link do publikacji trzeba wysłać na adres e-mailowy: info@ichtis.info. W tytule maila należy wpisać "Domowy konkurs religijno-muzyczny", a w treści maila swoje imię i nazwisko, miejscowość oraz klasę, nazwę szkoły, którą się reprezentuje.Udział w różnych kategoriach wiekowych mogą wziąć nauczyciele, uczniowie klas 0-4 i 5-8, a także uczniowie szkół średnich i przedszkolaki.Dla najlepszych, których wyłoni jury, przygotowano nagrody.Ścieżka muzyczna do hymnu znajduje się na stronie internetowej , konkurs odbywa się pod patronatem metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Andrzeja Dzięgi oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy.Konkurs trwa do 3 kwietnia.