Narodowa Pielgrzymka do Rzymu przełożona. Co to oznacza dla biur pielgrzymkowych? Fot. www.wikipedia.org

Co najmniej 10 autokarów z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej miało jechać na Narodową Pielgrzymkę do Rzymu. Kilka dni temu Episkopat poinformował, że wyjazd na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II z 17 maja został przełożony na późniejszy termin.

Zwróciliśmy się do Episkopatu, żeby nie odwoływał, a przełożył pielgrzymkę do Rzymu - mówi ks. Maciej Pliszka, który stoi na czele fundacji Dzieło św. Jakuba, w ramach której działa Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago.- To jest stan dla biur turystycznych i pielgrzymkowych dający pewną perspektywę działania; gdy tak nagle znaleźliśmy się w sytuacji związanej z koronawirusem, to wiele biur stanęło na krawędzi bankructwa. W jednym momencie straciły dochody, mało tego: depozyty, które zostały zapłacone i poszły w świat - za hotele, za transfery i bilety lotnicze - są zamrożone, a w wielu przypadkach po prostu przepadły - zaznacza ks. Pliszka.Nie ma nowej daty wyjazdu do Rzymu.- Dobrą datą i miesiącem związanym z rocznicami i wspomnieniami św. Jana Pawła II był październik - rocznica wyboru i pierwszej mszy świętej inaugurującej tamten pontyfikat - dodaje ks. Pliszka.Do czasu końca pandemii na pewno jednak żadne daty nie zostaną wyznaczone.