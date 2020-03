Aquapark bez przerw w budowie [ZDJĘCIA]

Na placu budowy szczecińskiego aquaparku praca wre. Trwa montaż fundamentów budynku Edukatorium.

To miejsce, w którym znajdą się wystawy i laboratoria i przeprowadzane będą eksperymenty naukowe związane z wodą.W Szczecińskim Aquaparku popływacie w basenie sportowym oraz basenach rekreacyjnych ze zjeżdżalniami; odwiedzić będzie można strefę wellness i jedno z największych w kraju saunarium.W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Będzie strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, bilardem oraz ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha.Powstanie tam także lodowisko sezonowe naprzemiennie ze sceną amfiteatru oraz torem lodowym.Prace zakończą się w 2022 roku. Koszt to 350 mln zł.