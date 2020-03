Komunia św. duchowa, czyli apel przewodniczącego Episkopatu

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się koronawirusa, trzeba, "aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę” - zwrócił się z apelem przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Czym jest Komunia św. duchowa?Owoce komunii św. duchowej mogą być takie same, jak przy komunii św. fizycznie przyjętej w kościele.- Komunia duchowa to absolutne pragnienie człowieka w stanie łaski uświęcającej, gotowość przyjęcia Jezusa do swojego życia - tłumaczy ks. Michał Mikołajczak.O warunkach, które trzeba spełnić,aby móc przyjąć komunię św. duchową mówi ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.- Skutki komunii duchowej są takie same jak i komunii, którą człowiek wierzący przyjmuje w kościele, czyli stan łaski uświęcającej, intencja, prośba do Boga, by w darze duchowym zstąpił i stał się duchowym pokarmem - dodaje ks. Płaczek.Zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych, w jednej mszy św. w kościele może uczestniczyć 50 osób.W związku z epidemią przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zachęca do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych.Można w nich uczestniczyć za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu m.in. na stronie Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie.