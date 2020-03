Koronawirus - kolejne przypadki zakażenia

11. przypadek w Zachodniopomorskiem to kobieta ze Szczecina, osoba z kontaktu od pacjenta hospitalizowanego na oddziale zakaźnym przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Godz. 9.00



12. przypadek to kobieta z powiatu wałeckiego. Po powrocie z Wielkiej Brytanii przebywała w kwarantannie domowej. Po pojawieniu się objawów (gorączka, kaszel) został pobrany wymaz do badań. Nie wymaga hospitalizacji - przebywa w izolacji domowej.

Łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego jest potwierdzonych 12 przypadków zakażenia koronawirusem. 11 osób jest hospitalizowanych, 1 izolowana w warunkach domowych.





***



Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta , która trafiła do szpitala w stanie ciężkim, ze współistniejącymi chorobami. Nie podano jeszcze diagnozy co do przyczyn śmierci.





W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 547.