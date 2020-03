Katecheza on-line w czasach wirusa

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zachęca i przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii.

Na portalach można znaleźć materiały pomocnicze skorelowane z treściami zawartymi w podstawie programowej katechezy Kościoła Katolickiego.







- Wydawnictwa katechetyczne udostępniły na swojej stronie dostęp do podręczników w wersji elektronicznej dla ułatwienia pracy zdalnej w domach. Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii nie brakuje w sieci serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodologiczne i kreatywność katechetów. One również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość - zaleca ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

- Katecheci starają się przede wszystkim utrwalać zdobyte wiadomości, powtarzać je, wzmacniać więzi z Panem Bogiem, staramy się być kreatywni i tworzymy materiały dydaktyczne, które są związane z potrzebą chwili - podkreśla Sylwia Janiak.



Jak wygląda religia on-line w dobie epidemii?Sylwia Janiak, katecheta w szkole podstawowej ubolewa, że nie do wszystkich udaje się dotrzeć, bo nie każdy w małej miejscowości ma sprzęt i dostęp do internetu.Jak dodaje Sylwia Janiak, katecheci chcą przede wszystkim podtrzymywać nadzieję, pokój i budować zaufanie do Pana Boga.