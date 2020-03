W środkowej Kenii ma powstać Polski Dom Katolicki

Fot. Archiwum prywatne

Polski Dom Katolicki im. św. Jana Pawła II w środkowej Kenii w Isiolo to nowy pomysł Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Tymczasowo mieszkaliby tam wolontariusze z Polski, którzy chcieliby pomóc w pobliskim szpitalu, szkołach i sierocińcu.



W Kenii językiem urzędowym jest język angielski - mówi ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



- Jest takie nasze marzenie, aby w niedługim czasie wybudować tam Polski Dom Katolicki, który będzie służył dla świeckich wolontariuszy, którzy odczytują w sobie pragnienie pomocy misjom. Nieraz mamy takie sygnały, spotykamy się z osobami, które przychodzą i deklarują, że chciałyby na kilka miesięcy wyjechać do krajów misyjnych, popracować w szpitalach - mówi ks. Płaczek.



Koszt budowy budynku z wyposażeniem to ponad pół miliona złotych - dodaje dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



- To jest dom, który zostaje zaprojektowany na 10 pokoi plus kaplica, jadalnia, kuchnia, gabinet służbowy. Będzie się on mieścił niedaleko szpitala diecezjalnego w Isiolo - mówi ks. Paweł Płaczek.



Dom ma być darem wdzięczności Archidiecezji na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.



Wcześniej w ramach pomocy misyjnej Archidiecezja rozpoczęła budowę kościoła i szkoły na Madagaskarze, a od kilku lat wspiera działalność misyjną Kościoła w Kenii m.in. przez budowę przedszkola czy adopcję dzieci na odległość, czyli finansowanie ich edukacji i utrzymania w internatach.