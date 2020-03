Zmiany dla kierowców i pieszych na Gumieńcach

Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga kierowcy i piesi. Na szczecińskich Gumieńcach rozpoczyna się przebudowa chodników przy ulicy Braniborskiej na odcinku od Krakowskiej do ul. Chobolańskiej.

W ramach projektu zaplanowano zawężenie północnej jezdni Braniborskiej do szerokości minimum pięciu i pół metra, umożliwiając tym samym wydzielenie obustronnych chodników.



Pozostała część pasa drogowego będzie zagospodarowana kostką kamienną w postaci opaski. Zjazdy na posesje będą zmiennej szerokości, dostosowanej do wymiarów bram wjazdowych. Dodatkowo, na prostopadłych dojściach z ciągów pieszych ulic Osikowej i Cisowej pojawią się barierki. Słupki blokujące będą zlokalizowane w obrębie skrzyżowań z Chobolańską i Brzozową.



Podczas prowadzonych robót piesi będą kierowani na jedną stronę ulicy, a dla kierowców zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości do 30 km/h.



Zadanie będzie kosztowało ponad 600 tysięcy złotych. Utrudnienia potrwają około trzech miesięcy.