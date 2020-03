Fot. pixabay.com / SchoolPRPro (CC0 domena publiczna)

Od poniedziałku 23 marca do odwołania Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego będzie nieczynne.

Wszystkie niezbędne sprawy załatwimy korzystając z poczty, internetu i specjalnej urny na korespondencję.



Będzie ona udostępniana od poniedziałku do piątku między 7:30, a 15:30. Dokumenty należy wrzucać do urny zabezpieczone - zszyte, w kopercie.



Mailowy adres to zditm@zditm.szczecin.pl. Adres korespondencyjny: ZDiTM Szczecin, ulica Klonowica 5, 71-254 Szczecin.