Teresa Dera - wójt gminy Dobra. Fot. Radio Szczecin

Przełożenie terminu referendum w Dobrej zaleca zachodniopomorski sanepid. To odpowiedź na wniosek inicjatorów głosowania w sprawie odwołania wójt Teresy Dery.

Planowo referendum miało się odbyć w najbliższą niedzielę 29 marca.



Do urn może iść co najmniej kilka tysięcy osób, w związku z dynamicznie rozprzestrzeniającą się epidemią wskazane jest odroczenie terminu - czytamy w piśmie sanepidu. Wniosek o zmianę daty referendum inicjatorzy akcji złożyli do wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.