Rektor PUM-u o planach rozwoju naukowego uczelni

Są ambitne plany rozwoju naukowego, są pieniądze na wielką inwestycję w centrum badawcze za 600 milionów złotych - mówił w "Rozmowie pod krawatem" rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Bogusław Machaliński.

Uczelnia nie znalazła się w gronie szkół wyższych ze statusem "badawczy". Profesor Machaliński podkreślał, że PUM nie mógł jeszcze aplikować o taki tytuł ze względu na braki formalne, chociaż uniwersytet ma ogromny potencjał.- To znaczy nie mieliśmy trzech dziedzin, w których możemy habilitować. Według naszej wiedzy i opinii, gdybyśmy stanęli do tego konkursu i byli do niego dopuszczeni formalnie, to byśmy mieli olbrzymie szanse, żeby znaleźć się w dziesiątce, patrząc na potencjał. Natomiast wykluczono nas z przyczyn formalnych, co jest z jednej strony dla nas bardzo bolesne, ale niestety rzeczywistość taką musimy zaakceptować i robić wszystko, żeby przy następnym rozdaniu spełniać warunki formalne, to znaczy mieć trzecią dyscyplinę, a tą trzecią dyscypliną dla nas jest farmacja, którą budujemy w tym momencie - tłumaczył profesor Machaliński.Jednocześnie rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślał, że według nakreślonego planu mają szansę ubiegać się o status uczelni badawczej w kolejnym konkursie.