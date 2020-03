Drugie miejsce i drugi aparat do testów na koronawirusa w Szczecinie

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie wykonuje już testy na obecność koronawirusa.

Na razie robi to Laboratorium Diagnostyka, które działa na terenie placówki. Uruchomiono tam pracownię, który bada próbki.



Jak informuje Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej, na razie w ten sposób placówka będzie wspierać Szpital Wojewódzki w Szczecinie, który został przekształcony w szpital zakaźny.



- Z kolei w ciągu najbliższych dni do szpitala powinien trafić sprzęt do testów na koronawirusa, który sponsoruje miasto - mówi Jarosz. - Jesteśmy bardzo blisko tego, żeby móc robić na nim testy. Same urządzenia, odczynniki nic nie dadzą. Potrzeba odpowiednich procedur. Personel, który to będzie wykonywał, musi być bezpieczny.



Do tej pory jedyny sprzęt do badania próbek na obecność koronawirusa znajdował się w szpitalu przy Arkońskiej.