Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Nadal zakorkowany jest przejazd w obu kierunkach przebudowywanym odcinkiem trasy S3 między Rzęśnicą a Rurką. To skutek wypadku do jakiego doszło w okolicy Klinisk.

W wyniku wypadku z udziałem czterech aut, ranna została jedna osoba.



Kierowcy, jadący w obu kierunkach między Szczecinem a Goleniowem, muszą uzbroić się więc w cierpliwość. Nasi słuchacze ostrzegają: - Na remontowanym odcinku od węzła Dąbie do węzła Kliniska ze względu na to, że jest kolizja czterech aut - na wysokości węzła Kliniska - stoimy wszyscy w coraz większym, narastającym korku.



Utrudnienia mogą potrwać do godziny 14. Warto skorzystać z objazdu przez Załom, Kliniska i Węzeł Goleniów Południe.