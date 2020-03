Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa zaczynają mieć wpływ również na inwestycje realizowane zarówno w mieście, jak i w regionie. Pierwsze kłopoty już widać.

- Mamy informacje, że materiały typu stal zbrojeniowa, krawężniki kamienne to rzeczy, które mogą być opóźnione - mówi o sytuacji na budowie Węzła Łękno dyrektor kontraktu Piotr Arabczyk.- Zaczynamy mieć problem z pracownikami - dodaje dyrektor szczecińskiego oddziału spółki Eurovia prowadzącej przebudowę ulicy Szafera. - Większość osób, które mają absencję na budowie, to osoby firm podwykonawczych. Szacujemy, że mamy mniejszą obsadę od 30 do 40 procent.O realnych opóźnieniach mowy jeszcze nie ma, ale sytuacja na budowach może się szybko zmienić.