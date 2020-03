Do piątku trwa rekrutacja do szkół i przedszkoli

Do piątku rodzice mają czas zapisać swoje pociechy do wybranych placówek edukacyjnych. W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem miasto uruchomiło specjalny formularz w internecie.

Dzięki internetowemu formularzowi, rodzice, którzy jeszcze nie złożyli dokumentówdo wskazanych przez siebie placówek pierwszego wyboru, mogą je wysłać za pomocą nowej aplikacji. Można to zrobić poprzez stronę: nabor.pcss.pl Kiedy stan epidemii zostanie odwołany, rodzice będą mieli pięć dni na złożenie oryginałów w wybranych placówkach.W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych, mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2014-2017.Z kolei rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych w 2013 roku, rodzice mogą jednak zapisywać również dzieci o rok młodsze. Wyniki naboru poznamy 27 kwietnia