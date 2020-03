Wirus nie zatrzyma przebudowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Mimo pandemii koronawirusa przebudowa drogi pomiędzy Policami, a Szczecinem nie jest zagrożona. To oficjalne stanowisko inwestora, czyli Starostwa Powiatowego w Policach.

Na modernizowanej od wielu miesięcy drodze pojawiła się już nowa nawierzchnia. Powstaje także nowa ścieżka rowerowa oraz nowy chodnik.



- Prace co prawda idą zgodnie z planem, ale pierwsze sygnały o problemach na placu budowy docierają już do inwestora - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Wykonawca zgłasza nam problemy, które występują z dostawą materiałów. Jest drobny problem ludzki, natomiast na razie nie wpływa to znacząco na inwestycję. To są problemy, z którymi na razie sobie radzimy. Planujemy zakończenie tego etapu inwestycji na koniec maja tego roku.



Koszt pierwszego etapu inwestycji to kwota prawie 9 milionów złotych. W drugim etapie Powiat Policki planuje wykonanie remontu od Przęsocina do szczecińskiej Galerii Północ. Tutaj nastąpi połączenie przebudowywanej drogi do Polic z Trasą Północną Szczecina.