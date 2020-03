Polscy żeglarze utknęli u wybrzeży Hiszpanii. Relacja z Mariny Alcaidesa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Edyta Kos-Jakubczak i Adam Jakubczak od grudnia przebywają w Marinie Alcaidesa na południu Hiszpanii. To kilkaset metrów od granicy z Gibraltarem. Podróżnicy mieli na kilka dni wrócić do kraju - plany pokrzyżował koronawirus.

To jednak dla rodziny Jakubczak nie jest największą tragedią. Swoje życie prowadzą na jachcie i podróżują po świecie. Jak relacjonują podróżnicy - niedługo miejsc w portach może zabraknąć. Codziennie przybijają tam nowe jednostki.- Widziałam, że mimo, że dwa katamarany weszły do mariny i jest na nie nałożona kwarantanna, to pozostałe jachty czekają na decyzje. A jeszcze dwa katamarany stoją na redzie na kotwicy i w ogóle czekają, by się z nimi ktoś spotkał i chciał porozmawiać. Ta sytuacja zaczyna być coraz trudniejsza z racji tej, że przybywa tych jednostek, które co roku tędy kursują na Morze Śródziemne - mówi Edyta Kos-Jakubczak.- Afryka jest całkowicie zamknięta, Włochy też. Ten basen Morza Śródziemnego zrobił się bardzo niegościnny dla żeglarzy - mówi Adam Jakubczak.Wszyscy, którzy przybijają do brzegu są poddawani 14-dniowej kwarantannie.Hiszpanie wzięli sobie do serca zagrożenie koronawirusem - relacjonują dla Radia Szczecin podróżnicy. W najbliższych tygodniach nie zamierzają się stamtąd ruszać.Edyta Kos-Jakubczak w rozmowie z Radiem Szczecin podkreślała, że policja i służby mundurowe pilnują porządku. Chodzić po ulicach i jeździć samochodem można tylko w pojedynkę.- Wszyscy w rękawiczkach, jak tylko mogą zakładają maseczki. Dezynfekcja rąk przy wejściu do sklepu, nawet jeżeli się ma rękawiczki. Osoby stoją w odległości jednego metra. Ten porządek jest pilnowany. Na ulicach cały czas widać Guardia Civil i policję lokalną - mówi Edyta Jakubczak.Rodzina nie jest poddana kwarantannie.Kolejne jednostki, które szukają suchego lądu, są zamykane, a załogi nie mogą opuszczać pokładów. Żeglarze do odwołania pozostaną w Marinie Alcaidesa na południu kraju.