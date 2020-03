Pierwsze Komunie Święte w maju, ale w innej odsłonie

Rodzice mogą oczywiście czekać na poprawę sytuacji i wstrzymać się, by uczestniczyć w grupowej Komunii Świętej. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Rodzinne Pierwsze Komunie Święte w maju, zamiast grupowych - to zalecenia Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

W związku z epidemią koronawirusa, zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych w jednej mszy św. w kościele może uczestniczyć do 50 osób. W związku z ograniczeniami spotkań publicznych i narodową kwarantanną, to rodzice są też teraz pierwszymi nauczycielami i katechetami swoich dzieci.



Kuria zaleca przygotowania Komunii świętej w czasie której będą uczestniczyć np. 2-3 rodziny podczas jednej Mszy Świętej - mówi ks. dr Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.



- W tradycji naszej archidiecezji są rodzinne Komunie Święte. Od wielu lat jest taka możliwość praktykowana dość licznie, że rodzina umawia się z kapłanem na dzień i godzinę Mszy Świętej i w gronie najbliższych przeżywa taką rodziną Komunię Świętą - mówi Zyga.



Pani Magda z mężem rozważają przyjęcie przez córkę rodzinnej Pierwszej Komunii Świętej.



- Nasze dzieci czytają dużo różnych materiałów, gazetek religijnych, ale przede wszystkim to czytanie Pisma Świętego, też takiego dla dzieci, w formie komiksu. Szczególnie w tym czasie staramy się więcej modlić i modlimy się z dziećmi na różańcu - przyznaje pani Magda.



Formą pomocy dla rodziców jest też "Domowniczek" - książka opracowana kilka lat temu w Archidiecezji, która przygotowuje całą rodzinę do Komunii Świętej dziecka.



Jednocześnie ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie ma nadzieję, że sytuacja z epidemią w ciągu paru tygodni wyklaruje się i będzie możliwość powrotu do przygotowań we wspólnocie parafialnej.



Rodzice mogą oczywiście czekać na poprawę sytuacji i wstrzymać się, by uczestniczyć w grupowej Komunii Świętej.