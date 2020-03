Zmiana organizacji ruchu przy budowie Węzła Łękno

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne zmiany w okolicy budowanego Węzła Łękno i trasy średnicowej w Szczecinie.

W związku z pracami toczącymi się przy budowie węzła, we wtorek będzie przywrócona dawna organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Arkońskiej-Niemierzyńskiej i Wszystkich Świętych. Zmiany zostaną wprowadzone około godziny 9 rano.



Od strony ulicy Niemierzyńskiej dostępny będzie jeden prawoskręt w ul. Wszystkich Świętych oraz dwa pasy do jazdy na wprost w ul. Arkońską. Z kolei od strony ulicy Arkońskiej dostępne będą dwa lewoskręty w ulicę Wszystkich Świętych oraz jeden pas do jazdy na wprost do Niemierzyńskiej.