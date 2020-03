Nastolatek napadł z nożem na przechodnia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Napadł z nożem na przechodnia i pobił go, by ukraść mu telefon i kilkadziesiąt złotych. Do zdarzenia doszło w Śródmieściu Szczecina. Teraz podejrzany nastolatek odpowie przed sądem, jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło pod koniec roku przy ul. Władysława Łokietka. 19-latek podbiegł do mężczyzny, przyłożył mu nóż do szyi, pobił go pięściami po twarzy, po czym zabrał mu komórkę i 50 zł.



Podejrzany nie był wcześniej karany. Przyznał się do winy. Na wniosek prokuratora, sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Teraz grożą mu co najmniej 3 lata więzienia.