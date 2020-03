Fot. pixabay.com / Fran__ (CC0 domena publiczna)

Mieszkańcy Kołobrzegu, którzy przebywają w kwarantannie, mogą liczyć na pomoc w wyprowadzeniu psa na spacer.

Miejscowy magistrat porozumiał się w tej sprawie z wolontariuszami fundacji „Ogon do góry”, która zadba o czworonogi, których właściciele muszą pozostać w domach. O zawarciu porozumienia z fundacją poinformowała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.



- Otrzymywaliśmy takie informacje, że państwo, którzy są na kwarantannie, mają kłopot, bo mają psa. Jest problem z wyprowadzaniem go na spacer - mówi Mieczkowska.



Mieszkańcy Kołobrzegu mogą również liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów czy wsparcie psychologiczne. Wszystkie takie potrzeby należy zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 94 355 25 18.



Obecnie w Kołobrzegu w kwarantannie przebywa ponad 220 osób.