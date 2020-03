Polacy na kwarantannie. "Okazaliśmy się mądrym i zdyscyplinowanym społeczeństwem"

Zaledwie 0,5 proc. objętych kwarantanną na Pomorzu Zachodnim nie stosuje się do przestrzegania zasad. Obecnie w izolacji przebywa ponad 6300 osób.

Ostatniej doby policjanci w domach nie zostali 40 z nich. Teraz mogą ponieść tego surowe konsekwencje.Policja przekazuje informacje do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Sanepid ma możliwość nałożenia kary nawet do 30 tysięcy złotych za niestosowanie się do przepisów kwarantanny. Socjolog i rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie dr hab. Waldemar Urbanik uważa, że to niewielki odsetek.- Te nieliczne przypadki, które zawsze będą się zdarzały, bo to jest wpisane w strukturę wielkich liczb. Jeśli zważyć i odnieść ten sposób zachowania Polaków do zachowania innych nacji, szczególnie mówimy o Europie Zachodniej, to okazaliśmy się społeczeństwem i narodem bardzo zdyscyplinowanym, mądrym i roztropnym - ocenił rektor WSH.Nie tylko sanepid, ale także policja może prowadzić postępowania wobec osób, które nie przestrzegają kwarantanny. Policjanci mogą stosować przepisy m.in. kodeksu karnego, za co może grozić nawet kara więzienia.