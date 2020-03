Więcej autobusów i tramwajów w mieście

Od wtorku obowiązuje rozkład jazdy jak w dzień powszedni, poinformował prezydent Szczecina Piotr Krzystek. To zmiany związane z zaleceniami rządu w sprawie epidemii koronawirusa.

- Od jutra rana wracamy do normalnego rozkładu jady komunikacji publicznej, czyli ten wynikający z pracy w dzień powszedni. Chodzi o to, żeby było więcej pojazdów na mieście, ponieważ premier zapowiedział, że w tych środkach komunikacji publicznej powinno się pojawiać mniej osób. Najlepiej jakbyśmy siedzieli co drugi rząd, dlatego rzucamy na miasto wszystkie możliwe środki komunikacji - zapowiedział Krzystek.Wedle nowych obostrzeń, W środkach komunikacji będzie mogła być tylko połowa osób względem wszystkich miejsc siedzących. Nowe ograniczenia obowiązują od wtorku do 11 kwietnia.