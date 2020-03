Wolontariusze z posiłkami postarają się dotrzeć do bezdomnych

Spotkania przy zupie będą trwały dalej, ale w innej formie - zapewnia koordynator wydarzenia Robert Grabowski.

To akcja skierowana dla bezdomnych i wzorowana na "Zupie na plantach", która od trzech lat organizowana jest w Krakowie. W każdy czwartek wolontariusze częstowali potrzebujących gorącym posiłkiem na placu Tobruckim w Szczecinie. Teraz pomoc jest ograniczona - przez pandemię koronawirusa i zalecenia Ministerstwa Zdrowia.Otwartych spotkań nie będzie, ale wolontariusze postarają się sami dotrzeć do bezdomnych - mówi Robert Grabowski.- Dlatego też spotykamy się w okrojonym składzie. Dbamy w sposób szczególny o to środki sanitarne, taką ochronę nas wszystkich. Tworzymy bazę miejsc niemieszkalnych i bardziej nastawiliśmy się na kontakt bezpośredni z tymi osobami - mówi Grabowski.Na koncie na Facebooku " Szczeciński Tydzień Ubogich. Spotkania przy zupie " powstał specjalny post, w którym Szczecinianie mogą uzupełniać miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. Wolontariusze zachowując środki bezpieczeństwa postarają się dotrzeć do potrzebujących z jedzeniem i środkami czystości.