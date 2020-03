17 mln zł dla szpitali w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Województwo zachodniopomorskie przekaże szpitalom w regionie 17 milionów złotych na walkę z koronawirusem - poinformował marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Taką decyzję podjęto podczas posiedzenia Zarządu Województwa. To jeden z elementów Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.



Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na doposażenie placówek - zapowiadał Olgierd Geblewicz przedstawiając założenia.



- Po pierwsze na maszyny do testów. W naszym województwie wykonywanych jest ich zbyt mało, bo chwili obecnej jesteśmy w stanie maksymalnie wykonywać około 80 testów na dobę. Zważywszy na prawie dwumilionową populację zachodniopomorskiego, to w naszej ocenie jest to zdecydowanie zbyt mało - mówił Geblewicz.



Systemy do wykonywania badań na obecność koronawirusa mają trafić do szpitali: wojewódzkiego w Szczecinie oraz im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, a także Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w tym mieście. Te placówki, a także szpitale w Gryficach i Kołobrzegu, kupią też nowe respiratory.