Starostwo zamknęło filię

Starostwo Powiatowe w Policach zamknęło do odwołania filię Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Przecławiu.

Wydział znajdujący się przy ulicy Tanowskiej w Policach działa, ale w mocno ograniczonym zakresie - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.- Staramy się jednak załatwiać te sprawy klientów, które są dla nich pilne, z jakiegoś powodu terminowe i ważne. W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio pod numery telefonu podane na stronie internetowej. Każdą sprawę będziemy starać się rozwiązać najpierw telefonicznie, a jeżeli nie będzie to możliwe, to w sposób wskazany z danym interesantem - tłumaczy Sochanowska.Zmiany w funkcjonowaniu wprowadził także Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Do odwołania zawiesił obsługę swoich petentów w Dołujach oraz w Kołbaskowie. Pozostałym klientom urzędu także proponuje kontakt telefoniczny, bądź skorzystanie z rozwiązań elektronicznych poprzez portal www.praca.gov.pl