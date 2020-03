Samorząd Świnoujścia chce kupić testy na koronawirusa

Fot. pixabay.com / Philippedelavie (CC0 domena publiczna)

Świnoujście chce sfinansować testy na koronawirusa dla mieszkańców - poinformował o tym prezydent miasta.

Zdaniem Janusza Żmurkiewicza pozwoli to lepiej zadbać o nierozprzestrzenianie się wirusa, a mieszkańcom dla większe poczucie bezpieczeństwa.



Dziś testom poddawane są tylko osoby, u których podejrzewa się koronawirusa. Nie można ich zrobić w Świnoujściu - mówił Janusz Żmurkiewicz.



- Chodzi o to, żeby takie testy można było robić również w Świnoujściu. Bo dzisiaj robią to 2-3 ośrodki w Szczecinie - mówił Prezydent Świnoujścia.



Zwrócił się w tej sprawie do zachodniopomorskiego sanepidu.



- Jakie są możliwości, aby w Świnoujściu takie testy przeprowadzać, gdy nasz samorząd jest skłonny to sfinansować. Problem dotyczy technicznych testów, czyli kwestie ich pozyskania i stworzenia warunków, by je u nas przeprowadzać - mówił Prezydent Świnoujścia.



Janusz Żmurkiewicz nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od sanepidu.