Przebudowa drogi Szczecin - Stobno nie daje się wirusowi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Mimo kłopotów z dostarczaniem materiałów budowlanych czy też problemów z panującą pandemią, prace przy przebudowie drogi ze Szczecina do Stobna przebiegają zgodnie z planem.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Obecnie realizowany jest pierwszy - od ulicy Okulickiego aż do skrzyżowania w kierunku Rajkowa.



- Ta część przebudowy powinna zakończyć się do końca kwietnia - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Inwestycja na razie przebiega bez problemów. Obecnie przebudowywane są sieci i one też są przebudowywane na drugim odcinku, więc mieszkańcy widzą rozproszenie prac. Wykonawca zgłasza nam problemy z dostawą materiałów, jednak staramy się zaradzić im, żeby nie były odczuwalne dla inwestycji.



Całkowicie przebudowaną drogą ze Stobna do Szczecina kierowcy pojadą w połowie października. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów złotych.