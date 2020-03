Pracownicy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście będą mogli pobierać zasiłek opiekuńczy także na starsze dzieci.

W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli rząd wprowadził zasiłek dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat.- Zarząd Portu wydłużył ten wiek - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście. - Poszliśmy krok dalej. Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany rodzicom dzieci w wieku do 15 lat.Dodatkowe świadczenie będzie pokryte z budżetu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Zasiłki będą wypłacane do czerwca.