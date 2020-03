Kwarantanna dla Polaków pracujących w Niemczech. Prezydent Świnoujścia chwali decyzję

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To dobra decyzja, granice wreszcie będą szczelne - tak ocenił zmiany zasad przy przekraczaniu granic prezydent Świnoujścia.

Chodzi o osoby mieszkające np. w Świnoujściu a pracujące w przygranicznych, niemieckich miejscowościach. Do tej pory po powrocie do domu były one zwolnione z odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.



- To nie było dobre rozwiązanie - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezydent Janusz Żmurkiewicz. - Pomimo zamkniętej granicy, codziennie setki mieszkańców Świnoujścia, a sądzę, że wzdłuż granicy można by mnożyć takich przykładów, przemieszczały się rano jadąc do Niemiec i wracając wieczorem z Niemiec praktycznie poza kontrolą. Szczelność granicy była dziurawa.



- Zgodnie z nowymi przepisami, kwarantannę będzie musiała przejść każda osoba wracająca z Niemiec, także tam pracująca - dodał Janusz Żmurkiewicz. - Pracodawcy w Niemczech dla Polaków pracujących w Niemczech zabezpieczają możliwość bytu, bo otrzymają stosowne wynagrodzenie. Może nie 100 procent tego, co otrzymywali do tej pory, ale na tyle dużo, że będą normalnie funkcjonować będąc w domu, nie przejeżdżając przez granicę.



Przepisy mają wejść w życie w najbliższy piątek o północy.