Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wszystkie ekoporty w Szczecinie zostały zamknięte. Poinformował o tym Zakład Usług Komunalnych. To w związku z epidemią koronawirusa.

Do tej pory do dyspozycji mieszkańców były jeszcze trzy punkty selektywnej zbiórki odpadów te przy Leszczynowej, Taczaka i Arkońskiej.



Od środy do odwołania wszystkie ekoporty są zamknięte.