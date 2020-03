Kolejne zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wprowadza kolejne zmiany w funkcjonowaniu szczecińskiej komunikacji miejskiej.

Od czwartku przywrócone zostaje kursowanie komunikacji miejskiej według powszednich rozkładów jazdy w ciągu całego dnia, ale z pewnymi ograniczeniami. W dalszym ciągu zawieszone jest kursowanie linii 109 i 110. Na liniach 901, 904, 908 i 111 wciąż obowiązują rozkłady jazdy ważne w okresie wolnym od nauki w szkołach.Na linii 74 kursy wykonywane dotychczas do pętli "Mierzyn Szkoła" realizowane są do pętli "Łukasińskiego Ogrody", autobusy oczekiwać tam będą do planowanej godziny odjazdu w kierunku Bezrzecza.W soboty i dni świąteczne na wszystkich liniach obowiązywać będzie rozkład jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia. W soboty na linii 62 i 72 obowiązywać będzie dotychczasowy rozkład jazdy.W niedziele handlowe podobnie będzie na linii 62. W niedziele i dni świąteczne autobusowa 72 nie będzie wyjeżdżała na trasy. Autobusy nocne będą realizowały swoje kursy według rozkładu jazdy obowiązującego od niedzieli do środy.