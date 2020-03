Fot. ZDiTM Szczecin

Uwaga kierowcy. Jeszcze przed godziną 9 rano zmieni się organizacja ruchu w rejonie remontowanych ulic w Śródmieściu w Szczecinie.

Do tej pory wyłączony z ruchu był tylko jednokierunkowy odcinek ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, od alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. W czwartek dojdzie do tego odcinek Królowej Jadwigi od Małkowskiego do skrzyżowania z Bohaterów Getta Warszawskiego, z częściowym wyłączeniem skrzyżowania.