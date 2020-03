Trwają zbiórki komputerów dla potrzebujących uczniów i osób starszych

Można pomóc dzieciom w nauce zdalnej lub osobom starszym - wystarczy oddać lub wypożyczyć niepotrzebny komputer. Sprzęt zbiera Technopark Pomerania, szczeciński serwis komputerowy N+ i Inkubator Kultury.





Trwa też zbiórka starych i używanych laptopów, którą prowadzi szczeciński serwis komputerowy N+ i Inkubator Kultury. To szansa na zdalną naukę dla uczniów, którzy nie mają komputerów i dla starszych osób na utrzymanie kontaktu z bliskimi.





Organizatorzy proszą o przynoszenie starego i nieużywanego sprzętu komputerowego. Technicy dokładnie go sprawdzą, wyczyszczą, w razie potrzeby naprawią i oddadzą uczniom, którym przyda się do nauki z domu. Komputery ułatwią również kontakt z bliskimi osobom starszym, które nie powinny wychodzić z domów z powodu zagrożenia koronawirusem.





O szczegóły można pytać pod numerem telefonu 691 401 232, można je też znaleźć na Facebooku na profilu N+ Serwis.





Szkoły w Polsce będą zamknięte do świąt wielkanocnych.





To z myślą o tych dzieciach, które nie mają własnego komputera w domu, a jest im on potrzebny do nauki.Prezydent Szczecina Piotr Krzystek przyznał, że zgłaszają się do niego takie rodziny i zaapelował o pomoc do mieszkańców.- Zapraszamy też wszystkie firmy, które być może mają gdzieś w magazynach sprzęt komputerowy, który pozwala korzystać z internetu. Aby zgłaszały się do Technoparku. Nasza spółka będzie to koordynowała. Jeżeli zgłoszą się dyrektorzy szkół, gdzie dzieci czy rodzice zgłaszają tego typu problemy. Czasami jest tak, że w domu jest jeden komputer, a jest dwójka czy trójka dzieci, więc w ten sposób możemy pomóc. Zapraszam do wsparcia - mówi Krzystek.